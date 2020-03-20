В Украине выздоровел первый зараженный коронавирусом

РепортерUA 20 Мар 2020 - 12:19

В Украине выздоровел первый пациент с коронавирусом. Об этом в видеообращении заявил президент Владимир Зеленский.

В обращении Зеленский заявил, что это одна из самых лучших новостей за последние дни.

«У нас очень радостная новость. Пациенту из Черновцов был сделан повторный лабораторный анализ на коронавирус и он во второй раз показал негативный результат. А значит, можем констатировать официально - в Украине есть первый человек, который выздоровел от коронавируса. Сегодня его выписывают из больницы, и он возвращается домой», - заявил президент.

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