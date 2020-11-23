Президент Украины Владимир Зеленский выздоровел от коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
Тест на коронавирус показал негативный результат.
«У меня, наконец-то, негативный результат теста на коронавирус. Должны понять новые риски и максимально себя беречь. Как и понимать, что обязательными сейчас являются медицинские маски, самоизоляция, социальная дистанция, сбалансированные витаминные програмы, спортивный режим... Так или иначе, с сегодняшнего дня я уже на работе», - написал президент.
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