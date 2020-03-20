С понедельника в Запорожье будут временно прекращены перевозки льготников

РепортерUA 20 Мар 2020 - 13:29

С понедельника в Запорожье будут временно прекращены бесплатные перевозки пассажиров льготных категорий.

 

Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы снизить угрозу массового заболевания людей, особенно пожилого возраста, и вместе с тем дать возможность нормально добираться на работу и с нее тем, кто не имеет возможности работать дистанционно. Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк.

Запорожских льготников просят с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам.
 
Городские власти также готовят обращение к руководителям предприятий Запорожья с требованием обеспечить подвоз своих работников на работу и с работы с помощью специальных рейсов, а также по возможности пересмотреть графики работы сотрудников.
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