С понедельника в Запорожье будут временно прекращены перевозки льготников

С понедельника в Запорожье будут временно прекращены бесплатные перевозки пассажиров льготных категорий.
Такое решение приняла городская комиссия по чрезвычайным ситуациям для того, чтобы снизить угрозу массового заболевания людей, особенно пожилого возраста, и вместе с тем дать возможность нормально добираться на работу и с нее тем, кто не имеет возможности работать дистанционно. Об этом сообщил мэр города Владимир Буряк.
Запорожских льготников просят с пониманием отнестись к этим вынужденным мерам.
Городские власти также готовят обращение к руководителям предприятий Запорожья с требованием обеспечить подвоз своих работников на работу и с работы с помощью специальных рейсов, а также по возможности пересмотреть графики работы сотрудников.