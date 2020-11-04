В Запорожье временно приостановят бесплатную перевозку пенсионеров в общественном транспорте

Депутаты Запорожского городского совета приостановили на период карантина право льготного проезда для пенсионеров по возрасту. Такое решение приняли сегодня во время 54-й внеочередной сессии Запорожского городского совета в связи с продолжением активного распространения коронавирусной инфекции в Запорожье и в Украине в целом.
Как отмечают медики, в условиях сложной эпидемической ситуации пожилые люди являются наиболее уязвимой категорией населения для коронавирусной инфекции. Именно поэтому в этот период они должны максимально ограничить передвижения. В том числе и общественным транспортом, который является одним из мест скопления людей и распространения инфекции. В мэрии отмечают, что принятие решения о приостановке бесплатного проезда пенсионеров по возрасту должно способствовать защите их жизни и здоровья, ограничив их передвижение по городу без крайней необходимости.
Специалисты также призывают не забывать о том, что продолжают действовать карантинные ограничения. Общественный транспорт должен перевозить пассажиров исключительно по сидячим местам. Поэтому принятие решения о приостановке права льготного проезда пенсионеров по возрасту также должно уменьшить скопления людей на остановках, улучшить условия перевозки пассажиров других категорий. В частности запорожцев, которые добираются днем общественным транспортом на работу и с работы домой. Ведь сейчас много предприятий, учреждений, организаций при возможности меняют график работы.
При этом право на бесплатный проезд сохраняется за теми категориями населения, которые имеют такое право в соответствии с рядом законов Украины. В частности «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «Об охране детства», «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и других лиц и их социальной защите», «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине», «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине».
Отметим, решение городского совета вступит в силу после подписания и официального опубликования.