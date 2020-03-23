В мире от коронавируса скончались уже 14706 человек

РепортерUA 23 Мар 2020 - 09:19

В мире вследствие коронавируса скончались уже 14706. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США) в понедельник, 23 марта.

Лидером по количеству смертей является Италия – 5476 человек за всю эпидемию. Китай теперь находится на второй позиции: там умерли 3153 человека.

В мире зафиксировано 339035 случаев инфицирования коронавирусом, из них выздоровели уже 98 799 человек.

Третья по численности страна по количеству больных - США, здесь заразились уже 35209 человек. Дальше - Испания (28768), Германия (24873) и Иран (21638).

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