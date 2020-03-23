НБУ просит Кабмин открыть обменники и ломбарды

Национальный банк Украины (НБУ) обратился в Кабинет министров с предложением разрешить всем небанковским финансовым учреждениям предоставлять свои услуги на период карантина, веденного властями в рамках мер, направленных на противодействие распространению в стране коронавируса. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В НБУ напомнили, что с 17 марта правительство прекратило работу предприятий, деятельность которых предусматривает принятие посетителей, однако данное ограничение не распространяется на банки и страховые компании, между тем, распространяется на другие небанковские финучреждения (пункты обмена валют, финансовые компании, кредитные союзы, ломбарды и другие).
«Сегодня услуги по обмену валют, переводу средств, небанковскому кредитованию, другие услуги небанковских финучреждений пользуются большим спросом среди населения. Поэтому Национальный банк предлагает правительству внести изменения в постановление №211 от 11 марта, разрешив предоставление всеми финансовыми учреждениями услуг во время действия ограничительных мер», - сказано в сообщении.
По мнению Нацбанка, это позволит обеспечить бесперебойность предоставления финуслуг всем гражданам.