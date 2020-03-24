В Украине зафиксировали 84 случая заражения коронавирусом

РепортерUA 24 Мар 2020 - 10:35

По данным Центра общественного здоровья МЗ, утром 24 марта в Украине лабораторно подтвердили 84 случая COVID-19. Из них три летальных, один пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки зафиксировано 11 новых случаев, десять из которых в Киевской области.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена Черновицкой области – 25 случаев (1 летальный, 1 выздоровления), Житомирской области – 2 случая (1 летальный), Киевской области – 15 случаев, Донецкой области– 1 случай, Днепропетровской области – 2 случая, Ивано-Франковской области – 5 случаев (1 летальный), Львовской области – 2 случая, Тернопольской области – 2 случая, Черкасской области – 1 случай и Киеве – 29 случаев.

Исследования проводились вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года в Центр поступило 756 сообщений о подозрении на COVID-19.

Медики напоминают, что при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома, самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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