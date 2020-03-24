Запорожанку ранили в шею: полиция разыскивает родных и мужчину, который привез ее в больницу. Видео

В Запорожье неизвестный человек нанес ножевое ранение в шею женщине. Мужчина, который доставил пострадавшую в больницу, исчез. Полиция разыскивает людей, которые знакомы с потерпевшей, возможных свидетелей происшествия и мужчину, который доставил женщину в больницу.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, женщина поступила в 9-ю горбольницу сегодня, 24 марта, около 8:20. В настоящее время пострадавшая находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии.
Женщина в больнице назвалась - Попова Екатерина Леонидовна 1967 года рождения, проживает по адресу: г. Запорожье, ул. Счастливая, 7-46. Гражданин, который доставил пострадавшую назвался Ткаченко Кирилл, после чего ушел из медицинского учреждения.
В настоящее время принимаются меры по установлению обстоятельств возможного получения женщиной телесных повреждений, родственников и знакомых потерпевшей, лиц, причастных к происшествию, а также лица человека, который доставил ее в больницу.
«Обращаемся ко всем неравнодушным гражданам, если вы владеете информацией о потерпевшей или стали свидетелем возможного получения телесных повреждений женщиной или узнали человека, изображенного на фото, просим вас откликнуться и обратиться в дежурную часть Днепровского отдела полиции по телефонам: 050-560-55-16, 102 или другим удобным для вас способом», – обратились в полиции.