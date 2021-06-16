Украинцам при возвращении в страну больше не нужно сдавать ПЦР-тест

Украинцам при возвращении в страну больше не нужно иметь отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает Минздрав.
Иностранцам обязательно нужно иметь страховой полис на случай заболевания COVID-19 и отрицательный ПЦР-тест (сделать не ранее, чем за 72 часа до въезда) или отрицательный экспресс-тест (не ранее чем за 72 часа), или подтверждение полного курса вакцинации препаратами из списка ВОЗ.
В то же время если Украина выйдет из «зеленой» зоны, то украинцам и иностранцам с видом на жительство снова нужно будет иметь отрицательный тест или подтверждение вакцинации. Если таких документов или справок не будет, нужно будет пройти самоизоляцию с помощью приложения Вдома или обсервацию в случае отказа или невозможности воспользоваться этим приложением.
Пересечение КПВВ на Донбассе и админгранице с Крымом для граждан Украины будет беспрепятственным при наличии документа о вакцинации. При отсутствии прививок нужно пройти самоизоляцию, которую можно прекратить по результатам экспресс-теста прямо на КПВВ.
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