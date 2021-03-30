В Запорожской области мужчина выстрелил из ружья в семью пенсионеров и поджег их дом. Фото. Видео

В Запорожской области мужчина поджег магазин и частный дом, а также выстрелил в двух пенсионеров. Злоумышленник задержан, а пострадавшие находятся в больнице.
Как сообщили в пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области, около 5:00 утра неизвестный мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью в один из магазинов села Новоданиловка Пологовского района. Огнем была повреждена часть здания и причинен материальный ущерб ее собственнику.
Позже, в 7:50 злоумышленник, находясь в соседнем селе Малая Токмачка, аналогичным способом поджег одного из частных домов. Напуганные жители выбежали во двор. Между пенсионерами и мужчиной возник словесный конфликт, в ходе которого он несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в сторону людей. Пострадавших - 82-летнего мужчину и 57-летнюю женщину с многочисленными телесными повреждениями медики скорой помощи госпитализировали в больницу.
Оперативные сотрудники провели ряд неотложных поисковых мероприятий: обход жилых домов, предприятий торговли в месте совершения преступления, опросили пострадавших, установили свидетелей и очевидцев правонарушения, просмотрели видео с камер наблюдения, тем самым установили личность злоумышленника. Им оказался 52-летний житель села Новоданиловка. На его поиски были ориентированы весь личный состав отделения полиции. Кроме того, к задержанию злоумышленника привлекли подразделение спецназовцев.
В песчаном карьере, возле села Новоданиловка, работники полиции обнаружили легковой автомобиль, который принадлежит разыскиваемому. Шаг за шагом правоохранители вышли на след злоумышленника и задержали его. Кроме того, правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование ружье. Задержанному сообщили о подозрении в совершенных им преступлениях. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.