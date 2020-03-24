Авиакомпания SkyUp осуществит дополнительный рейс из Тель-Авива в Киев

РепортерUA 24 Мар 2020 - 20:32

Авиакомпания SkyUp Airlines 27 марта осуществит дополнительный чартерный рейс PQ946 по маршруту Тель-Авив - Киев (Борисполь). Об этом сообщает посольство Украины в Израиле в Facebook.

«Вниманию граждан Украины! Обращаем ваше внимание, что 27.03.2020 года в 08:10 авиакомпания SkyUp Airlines осуществляет дополнительный чартерный рейс PQ946 по маршруту Тель-Авив - Киев (Борисполь)», - говорится в сообщении.

Билеты на рейс можно забронировать на сайте авиакомпании по ссылке.

«Посольство рекомендует гражданам Украины воспользоваться данной возможностью вернуться в Украину, поскольку все больше стран вводит более строгие карантинные меры, что скоро полностью сделает невозможным осуществление любых пассажирских рейсов на неопределенный срок», - отмечают в посольстве.

Напомним, 14 марта Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыл международное пассажирское сообщение. Пункты пропуска через государственную границу Украины для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения закрыто как минимум до 3 апреля.

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