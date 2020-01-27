Из Запорожья хотят открыть рейсы в Прагу

Завтра, 28 января, Госавиаслужба Украины рассмотрит заявку украинского лоускостера SkyUp на запуск рейса из Запорожья в Прагу. В случае утверждения заявки, рейсы из Запорожья в Чехию будут выполняться два раза в неделю.
Авиакомпания также подала заявку на запуск рейса Киев — Будапешт (Венгрия) — Киев.
Как сообщал РепортерUA ранее, строительство нового пассажирского терминала завершили в конце декабря. Запорожцам обещали в течение мсяца запустить его в работу.
Но на сегодняшний день остановлены все работы — во время обысков, которые прошли 17 января, сотрудники СБУ изъяли у подрядчика всю документацию. Мэр Запорожья заявил, что аэропорт хотят «отжать», а открытие терминала и запуск новых рейсов в Европу может оказаться под угрозой срыва.
-
Работы на новом пассажирском терминале остановлены: мэр Запорожья заявил о попытках «отжать» аэропорт
Чтобы прояснить ситуацию с обысками СБУ руководство Международного аэропорта «Запорожье» обратилось в Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированную антикоррупционную прокуратуру о незаконных действиях следователей СБУ.