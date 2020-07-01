На Карловом мосту прошла вечеринка, посвященная прощанию с коронавирусом. Фото

РепортерUA 01 Июл 2020 - 10:36

На Карловом мосту, который является визитной карточкой Праги, во вторник, 30 июня, прошла вечеринка, во время которой символически попрощались с коронавирусом, сообщает Novinky.

Тысячи гостей сидели за полукилометровым столом, делились едой и напитками, которые они принесли из дома. Как прокомментировали организаторы, праздник должен символизировать прощание с прошедшим сложным периодом коронавирусного кризиса, а также предстоящий летний отдых.

Застолье было бесплатным для всех посетителей, но по гигиеническим и организационным причинам нужно было зарегистрироваться. На месте зарегистрированные лица получали нагрудный знак, который символизировал приглашение сесть за стол.

Участники банкета были без масок и не придерживались социальной дистанции.

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