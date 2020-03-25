Никаких ограничений дополнительно вводиться не будет: в запорожской мэрии рассказали о режиме ЧС

Начальник юридического отдела Запорожского городского совета Валерий Зломинога сегодня, 25 марта, во время 49-й сессии городского совета разъяснил, что изменится в связи с введением чрезвычайной ситуации в городе.
По его словам, никаких дополнительных изменений вводиться не будет. Он также разъяснил, что означает под собой режим чрезвычайной ситуации:
«Чрезвычайная ситуация – это не чрезвычайное положение. Чрезвычайная ситуация – это режим в нашем в городе в связи с выявленной эпидемией. До этого времени в городе были были приняты меры для недопущения распространения коронавируса. Из-за того, что коронавирус подтвердили у четырех жителей города, мы изменяем название ситуации, которая есть. Теперь она называется чрезвычайная ситуация. Никаких дополнительных, автоматических мер она за собой не несет», – заявил Валерий Зломинога.
Также он напомнил, что будет создана комиссия по ликвидации чрезвычайной ситуации, которая будет координировать работу всех служб.
Как сообщал РепортерUA ранее, Кабинет министров сегодня ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране, тем самым продлив карантин до 24 апреля.