Прокуратура Турции предъявила обвинение в убийстве журналиста Хакаджи 20 людям

Прокуратура Турции предъявила официальные обвинения 20 людям, которых подозревают в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в октябре 2018 года на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Сообщается, что двух подозреваемых – бывшего заместителя главы саудовской разведки Ахмада Асири и бывшего советника саудовской королевской семьи Сауда аль-Кахтани – Анкара прокуратура обвиняет в подстрекательстве к убийству.
Другим восемнадцати предъявили обвинение в непосредственном осуществлении «умышленного убийства с особой жестокостью». Среди них – член Королевской гвардии Саудовской Аравии, криминолог и работник саудовской разведки, который ранее путешествовал с кронпринцем Саудовской Аравии Мохамадом бин Салманом.
При этом западные спецслужбы считают непосредственным организатором убийства Хашкаджи именно кронпринца, который, в свою очередь, это отрицает.
Турецкая прокуратура отметила, что выдвинула обвинения на основании анализа цифровых устройств Хашкаджи, показаний свидетелей и свидетельств людей, которые въезжали в Турцию и выезжали из нее.