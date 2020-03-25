Куда запорожцам обращаться по вопросам COVID-19: телефоны больниц

РепортерUA 25 Мар 2020 - 16:16

За консультацией по профилактике и лечению острой респираторной болезни, вызванной вирусом COVID-19, запорожцы могут обращаться в ряд медицинских учреждений.

В мэрии опубликовали контакты:

Александровский район, ЦПМСП 1

Взрослая сеть:

С 8:00 до 16:00 - 764-11-28

С 16:00 до 20:00 - 094-937-17-45

Детская сеть:

С 8:00 до 16:00 - 764-44-74

С 16:00 до 20:00 - 094-937-17-42.

Шевченковский р-н ЦПМСП 2

Взрослая сеть:

С 8:00 до 16:00 - 709-98-89

С 16:00 до 20:00 - 707-25-97

Детская сеть:

С 8:00 до 16:00 - 709-98-86

С 16:00 до 20:00 - 709-98-82

ЦПМСП 8

Взрослая сеть:

С 8:00 до 20:00 - 066-727-46-14

Детская сеть:

С 8:00 до 20:00 - 099-378-97-35.

Заводской р-н, ЦПМСП 4

Взрослая сеть:

С 8:00 до 20:00 - 097-547-21-72.

Детская сеть:

С 8:00 до 20:00 - 096-705-41-01.

Хортицкий р-н, ЦПМСП 5

Взрослая сеть:

С 8:00 до 20:00 - 066-506-15-96

Детская сеть:

С 8:00 до 20:00 - 099-164-34-49

Коммунарский р-н, ЦПМСП 6

Взрослая сеть:

С 8:00 до 16:00 - 95-26-62

С 16:00 до 20:00 - 95-59-90

Детская сеть:

С 8:00 до 20:00 - 066-135-82-07

Днепровский р-н, ЦПМСП 9

Взрослая сеть:

С 8:00 до 16:00 - 093-992-23-87

С 16:00 до 20:00 - 067-610-61-65

Детская сеть:

С 8:00 до 16:00 - 067-612-27-73

С 16:00 до 20:00 - 067-610-61-47

Вознесеновский р-н, ЦПМСП 10

Взрослая сеть:

С 8:00 до 16:00 - 224-54-01

С 16:00 до 20:00 - 224-25-55

Детская сеть:

С 8:00 до 16:00 - 233-61-39

С 16:00 до 20:00 - 224-25-55.

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