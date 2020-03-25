Куда запорожцам обращаться по вопросам COVID-19: телефоны больниц

За консультацией по профилактике и лечению острой респираторной болезни, вызванной вирусом COVID-19, запорожцы могут обращаться в ряд медицинских учреждений.
В мэрии опубликовали контакты:
Александровский район, ЦПМСП 1
Взрослая сеть:
С 8:00 до 16:00 - 764-11-28
С 16:00 до 20:00 - 094-937-17-45
Детская сеть:
С 8:00 до 16:00 - 764-44-74
С 16:00 до 20:00 - 094-937-17-42.
Шевченковский р-н ЦПМСП 2
Взрослая сеть:
С 8:00 до 16:00 - 709-98-89
С 16:00 до 20:00 - 707-25-97
Детская сеть:
С 8:00 до 16:00 - 709-98-86
С 16:00 до 20:00 - 709-98-82
ЦПМСП 8
Взрослая сеть:
С 8:00 до 20:00 - 066-727-46-14
Детская сеть:
С 8:00 до 20:00 - 099-378-97-35.
Заводской р-н, ЦПМСП 4
Взрослая сеть:
С 8:00 до 20:00 - 097-547-21-72.
Детская сеть:
С 8:00 до 20:00 - 096-705-41-01.
Хортицкий р-н, ЦПМСП 5
Взрослая сеть:
С 8:00 до 20:00 - 066-506-15-96
Детская сеть:
С 8:00 до 20:00 - 099-164-34-49
Коммунарский р-н, ЦПМСП 6
Взрослая сеть:
С 8:00 до 16:00 - 95-26-62
С 16:00 до 20:00 - 95-59-90
Детская сеть:
С 8:00 до 20:00 - 066-135-82-07
Днепровский р-н, ЦПМСП 9
Взрослая сеть:
С 8:00 до 16:00 - 093-992-23-87
С 16:00 до 20:00 - 067-610-61-65
Детская сеть:
С 8:00 до 16:00 - 067-612-27-73
С 16:00 до 20:00 - 067-610-61-47
Вознесеновский р-н, ЦПМСП 10
Взрослая сеть:
С 8:00 до 16:00 - 224-54-01
С 16:00 до 20:00 - 224-25-55
Детская сеть:
С 8:00 до 16:00 - 233-61-39
С 16:00 до 20:00 - 224-25-55.