Зеленский провел совещание с мэрами городов по поводу работы рынков

РепортерUA 25 Мар 2020 - 19:29

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-совещания с мэрами областных центров и председателями ОГА обсудил вопрос функционирования продовольственных рынков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что только на местах можно определить, насколько опасны и нужны одновременно эти рынки в населенном пункте, отметив, что во время распространения инфекции коронавируса такие торговые площадки представляют опасность, особенно для людей старшего возраста, которые там чаще всего и покупают продукты.

«Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики являются основным источником пищевых продуктов, надо думать, как выйти из такой ситуации. У рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей. Прошу регионы отнестись к этому вопросу ответственно», - сказал президент.

Напомним, согласно решению правительства, режим чрезвычайной ситуации в Украине вводится на 30 дней – до 24 апреля.

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