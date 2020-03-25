Зеленский провел совещание с мэрами городов по поводу работы рынков

Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-совещания с мэрами областных центров и председателями ОГА обсудил вопрос функционирования продовольственных рынков. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский отметил, что только на местах можно определить, насколько опасны и нужны одновременно эти рынки в населенном пункте, отметив, что во время распространения инфекции коронавируса такие торговые площадки представляют опасность, особенно для людей старшего возраста, которые там чаще всего и покупают продукты.
«Большие рынки надо закрывать сразу. Но вдруг в маленьких городках нет магазинов, и эти базарчики являются основным источником пищевых продуктов, надо думать, как выйти из такой ситуации. У рынков могут быть патрули, которые, например, будут ограничивать количество людей. Прошу регионы отнестись к этому вопросу ответственно», - сказал президент.
Напомним, согласно решению правительства, режим чрезвычайной ситуации в Украине вводится на 30 дней – до 24 апреля.