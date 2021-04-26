Предприниматели протестовали против назначения директора КП «Запорожрынок». Фото. Видео

В Запорожье сегодня, 26 апреля, более 200 предпринимателей собрались на митинг под стенами КП «Запорожрынок» на ул. Рекордной. Представители малого и среднего бизнеса выразили свое недоверие новому директору предприятия.
Напомним, на прошлой неделе директором «Запорожрынка» назначили депутата городского совета Олега Коломойца.
Акция началась в 10:00. Предприниматели отмечают, что руководителя назначили без какого либо обсуждения с ними. Представители малого и среднего бизнеса опасаются, что в связи с кадровыми изменениями коммунальное предприятие может быть ликвидировано путем дальнейшей распродажи его активов.
Предприниматели собрали сотни подписей под обращением к мэру с требованием услышать их и отправились под стены мэрии, требуя встречи с городским головой.align:center]
Обращение удалось передать представителю мэрии. Завтра инициативная группа предпринимателей надеется провести встречу с Владимиром Буряком и обсудить данный вопрос.
РепортерUA ранее сообщал о том, что подобные провокации, направленные на захват активов рынков как коммунальной собственности, начали происходить с 2014 года.
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В этому году попытки возобновились. Напомним, что 6 апреля под стены управления КП «Запорожрынок» пришли около десяти человек, которые назвали себя членами общественной организации «КОШ». В свою очередь, предприниматели заявили о попытке рейдерского захвата предприятия.
Отметим, что КП «Запорожрынок» единственное в Украине предприятие, в состав которого входят 8 коммунальных рынков.
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