Предприниматели протестовали против назначения директора КП «Запорожрынок». Фото. Видео

РепортерUA, фото предпринимателей и с сайта Zabor 26 Апр 2021 - 15:08

В Запорожье сегодня, 26 апреля, более 200 предпринимателей собрались на митинг под стенами КП «Запорожрынок» на ул. Рекордной. Представители малого и среднего бизнеса выразили свое недоверие новому директору предприятия.

Напомним, на прошлой неделе директором «Запорожрынка» назначили депутата городского совета Олега Коломойца. 

Акция началась в 10:00. Предприниматели отмечают, что руководителя назначили без какого либо обсуждения с ними. Представители малого и среднего бизнеса опасаются, что в связи с кадровыми изменениями коммунальное предприятие может быть ликвидировано путем дальнейшей распродажи его активов.

Предприниматели собрали сотни подписей под обращением к мэру с требованием услышать их и отправились под стены мэрии, требуя встречи с городским головой. 

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Обращение удалось передать представителю мэрии. Завтра инициативная группа предпринимателей надеется провести встречу с Владимиром Буряком и обсудить данный вопрос.

РепортерUA ранее сообщал о том, что подобные провокации, направленные на захват активов рынков как коммунальной собственности, начали происходить с 2014 года. 

В этому году попытки возобновились. Напомним, что 6 апреля под стены управления КП «Запорожрынок» пришли около десяти человек, которые назвали себя членами общественной организации «КОШ». В свою очередь, предприниматели заявили о попытке рейдерского захвата предприятия. 

Отметим, что КП «Запорожрынок» единственное в Украине предприятие, в состав которого входят 8 коммунальных рынков.​

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