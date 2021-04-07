Предприниматели заявили о попытке рейдерского захвата КП «Запорожрынок». Видео

В Запорожье вчера, 6 апреля, под стенами управления КП «Запорожрынок» собралось около 200 предпринимателей, работающих на коммунальных рынках города. Это было связано с информацией о попытке рейдерского захвата предприятия с целью дальнейшей распродажи его активов.
Информацию о том, что готовится данная акция, начали распространять по рынкам еще за несколько дней. Листовки расклеивали с целью свержения руководства.
«Понимая, что за этим стоят преступные группировки, предприниматели коммунальных рынков пришли отстоять свое право на спокойную работу и лично задать вопросы организаторам митинга: кто они, откуда, что им нужно и почему они считают, что нас нужно от кого-то защищать? Однако, по факту, прибыв на место встречи мы увидели истинное лицо наших «благодетелей». Под прикрытием, буквально, не более трех-четырех предпринимателей, лица, не обремененные социальной ответственностью, а по-простому – бандюганы, делали вид, что выполняют благое дело. Их внешний вид и «ораторское искусство» мы покажем вам в своем видео», - рассказывает Наталья Шевченко.
К зданию управления пришли около десяти человек, которые назвали себя членами общественной организации «КОШ». Более того, по словам предпринимателя Натальи Шевченко, один из членов организации набросился с кулаками на одного из предпринимателей, но его удалось задержать и передать сотрудникам правоохранительных органов.
В пресс-службе ГУ НПУ в Запорожской области РепортерUA сообщили, что в отношении задержанного составили административный протокол по ст. 173 КУоАП (мелкое хулиганство) и по ст. 44-3 (нарушение правил карантина). Как уточнили в мэрии, официальных заявок на проведение митинга в городской совет Запорожья не поступало.
«Дорогие горожане, все подробно вы увидите в наших видео материалах, которые мы готовили, зная, что будут провокации, и надеемся, что вы сделаете свои выводы самостоятельно. А своим коллегам предпринимателям я хочу напомнить, что именно так и начинаются рейдерские захваты предприятий, которые мы с вами уже переживали на коммунальных рынках в 2014-2015 годах. Сначала, посторонними людьми фабрикуются искусственные забастовки по надуманным причинам, потом перекручивается информация в купленных СМИ, потом нас называют «титушней», потом возбуждаются заказные уголовные дела, а цель всегда одна-деребан рынков и рыночной земли. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации», - обращаются предприниматели.
Напомним, подобная провокация, направленная на захват активов рынков как коммунальной собственности, произошла в 2014-2015 годах. Отметим, что КП «Запорожрынок» единственное в Украине предприятие, в состав которого входят 8 коммунальных рынков.
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