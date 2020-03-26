Коронавирус подтвердили у семи жителей Запорожской области

Как сообщили в Центре общественного здоровья, случаи выявлено:
Винницкая обл.- 1 в течение суток;
Волынская обл. - 2, из них 1 в течение последних суток;
Днепропетровская обл. - 2;
Донецкая обл. - 1;
Житомирская обл. - 2 (1 летальный)
Запорожская обл. - 7, из них 5 в течение суток;
Ивано-Франковская обл. - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных)
Киев - 34, из них 3 в течение суток;
Киевская обл. - 24, из них 2 в течение суток;
Луганская обл. - 1 в течение суток;
Львовская обл. - 2;
Одесская обл. - 4, из них 3 в течение суток;
Тернопольская обл. - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный)
Херсонская обл. - 1 в течение суток;
Черкасская обл. - 2, из них 1 в течение суток;
Черновицкая обл. - 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток;
Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один пациент уже выздоровел, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.