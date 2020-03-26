Коронавирус подтвердили у семи жителей Запорожской области

РепортерUA 26 Мар 2020 - 09:49

По состоянию на 22:30 25 марта в Украине подтверждено 145 случаев COVID-19. В течение дня подтверждено 32 новых случая. Два новых случая выявили в Запорожской области, ранее заявлялось о пяти.

Как сообщили в Центре общественного здоровья, случаи выявлено:

Винницкая обл.- 1 в течение суток;

Волынская обл. - 2, из них 1 в течение последних суток;

Днепропетровская обл. - 2;

Донецкая обл. - 1;

Житомирская обл. - 2 (1 летальный)

Запорожская обл. - 7, из них 5 в течение суток;

Ивано-Франковская обл. - 16, из них 11 в течение суток (2 летальных)

Киев - 34, из них 3 в течение суток;

Киевская обл. - 24, из них 2 в течение суток;

Луганская обл. - 1 в течение суток;

Львовская обл. - 2;

Одесская обл. - 4, из них 3 в течение суток;

Тернопольская обл. - 8, из которых 4 за последние сутки (1 летальный)

Херсонская обл. - 1 в течение суток;

Черкасская обл. - 2, из них 1 в течение суток;

Черновицкая обл. - 38 (1 летальный), 1 подтверждено в течение последних суток;

Всего зафиксировано 5 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Один пациент уже выздоровел, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

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