СБУ разоблачили хакерскую группировку, которая сняла со счетов 20 млн грн. Фото

РепортерUA, фото СБУ 26 Мар 2020 - 11:13

Правоохранители пресекли деятельность хакерской группировки, которая с помощью вредоносного программного обеспечения похищала деньги со счетов физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба СБУ.

«Сотрудники СБУ установили, что организованная группа осуществляла несанкционированное вмешательство в работу компьютерной техники благодаря вредоносному программному обеспечению, которое рассылалось на электронные почтовые ящики для получения несанкционированного доступа к системе Клиент-банк», - говорится в сообщении. 

После чего средства хакеры незаконно переводили на подставные банковские счета и выводили в наличность. 

Установлено, что ущерб от преступной деятельности составляют более 20 миллинов.

Следственные действия происходили 26 марта в Киевской и Ивано-Франковской областях и Одессе. Всего проведено 34 обыска по месту жительства фигурантов дела, а также в помещениях, где находилось серверное и компьютерное оборудование. Это оборудование изъято вместе с мобильными терминалами, банковскими карточками и документами, которые будут приобщены к материалам следствия.

Сейчас пяти лицам сообщено о подозрении. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще двум - круглосуточный домашний арест.

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