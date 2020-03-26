СБУ разоблачили хакерскую группировку, которая сняла со счетов 20 млн грн. Фото

Правоохранители пресекли деятельность хакерской группировки, которая с помощью вредоносного программного обеспечения похищала деньги со счетов физических и юридических лиц, сообщает пресс-служба СБУ.
«Сотрудники СБУ установили, что организованная группа осуществляла несанкционированное вмешательство в работу компьютерной техники благодаря вредоносному программному обеспечению, которое рассылалось на электронные почтовые ящики для получения несанкционированного доступа к системе Клиент-банк», - говорится в сообщении.
После чего средства хакеры незаконно переводили на подставные банковские счета и выводили в наличность.
Установлено, что ущерб от преступной деятельности составляют более 20 миллинов.
Следственные действия происходили 26 марта в Киевской и Ивано-Франковской областях и Одессе. Всего проведено 34 обыска по месту жительства фигурантов дела, а также в помещениях, где находилось серверное и компьютерное оборудование. Это оборудование изъято вместе с мобильными терминалами, банковскими карточками и документами, которые будут приобщены к материалам следствия.
Сейчас пяти лицам сообщено о подозрении. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще двум - круглосуточный домашний арест.