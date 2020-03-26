На въезде в Сумы установят контрольно-пропускные посты

РепортерUA 26 Мар 2020 - 12:21

С четверга, 26 марта, в Сумах, где по официальным данным не выявили ни одного случая коронавируса, ограничили въезд для граждан, которые не зарегистрированы в городе, не имеют недвижимости или не работают там, сообщает Укринформ

Решение об ограничении въезда в город еще 24 марта приняла городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, а на следующий день утвердил гориполком.

«Я думаю, то, что мы сделали, это очень правильно. И сумчане с пониманием отнеслись к такому шагу. Жалоб очень мало. Люди понимают ответственность за свое здоровье, здоровье своих родных», - сказал мэр Сум Александр Лысенко.

Теперь на въездах в областной центр обустроены шесть стационарных контрольно-пропускных пунктов, где дежурят полицейские. Они проводят опросы въезжающих о месте жительства (регистрации) и месте работы, последних визитах за границу и в другие области Украины.

Также прибывающим в город на КПП измеряют температуру, проводят санитарный досмотр их вещей, багажа, транспортных средств и грузов.

 

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