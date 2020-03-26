В МАУ отменили все регулярные рейсы до 24 апреля

РепортерUA 26 Мар 2020 - 14:19

В авиакомпании «Международные авиалинии Украины» заявили о прекращении выполнения регулярных рейсов по всей сети полетов до 24 апреля включительно. Об этом сообщила пресс-служба МАУ в четверг, 26 марта. 

Приостановка полетов связана с решением Кабмина ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине и прекратить международное пассажирское авиасообщение. 

Перевозчик сообщил, что в этих форс-мажорных обстоятельствах из-за большой нагрузки контакт-центр временно не принимает звонки, поэтому пассажирам рекомендуют следующее:

  • Заполнить форму обратной связи на сайте МАУ https://bit.ly/33XFsit для внесения изменений в билет;
  • Отправить запрос на списание уплаченных средств на электронный ваучер https://bit.ly/33XFsit, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ в течение года;
  • Обращаться по месту приобретения авиабилета, если он был оформлен через агентство.

«Из-за нехватки ресурса мы не сможем обработать все обращения одновременно, поэтому просим присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь», - говорится в сообщении.

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