В МАУ отменили все регулярные рейсы до 24 апреля

В авиакомпании «Международные авиалинии Украины» заявили о прекращении выполнения регулярных рейсов по всей сети полетов до 24 апреля включительно. Об этом сообщила пресс-служба МАУ в четверг, 26 марта.
Приостановка полетов связана с решением Кабмина ввести режим чрезвычайной ситуации по всей Украине и прекратить международное пассажирское авиасообщение.
Перевозчик сообщил, что в этих форс-мажорных обстоятельствах из-за большой нагрузки контакт-центр временно не принимает звонки, поэтому пассажирам рекомендуют следующее:
- Заполнить форму обратной связи на сайте МАУ https://bit.ly/33XFsit для внесения изменений в билет;
- Отправить запрос на списание уплаченных средств на электронный ваучер https://bit.ly/33XFsit, с помощью которого можно оформить новые билеты на сайте МАУ в течение года;
- Обращаться по месту приобретения авиабилета, если он был оформлен через агентство.
«Из-за нехватки ресурса мы не сможем обработать все обращения одновременно, поэтому просим присылать только очень срочные запросы, например, для оформления авиабилетов на май или июнь», - говорится в сообщении.