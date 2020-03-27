Губернатор: За сутки в Запорожской области не зафиксировали ни одного подозрения на коронавирус

РепортерUA 27 Мар 2020 - 09:36

За последние сутки медики не зафиксировали ни одного подозрения на коронавирус в Запорожской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ЗОГА Виталий Туринок со ссылкой на областной лабораторный центр.

 

Таким образом, на утро 27 марта с COVID-19 остается восемь пациентов, у которых подтвердили коронавирус.

Эпидемиологами благодаря тестам исследованы последние три подозрения. Результат отрицательный - то есть не подтверждено ни подозрения.
 
«Также важно, в Интернете распространялись слухи о больных на коронавирус детей. Это фейк. Правдой является то, что в области было зафиксировано пять подозрений у детей. Трое из них из Запорожья, двое из Мелитополя. После лабораторного исследования подозрения опровергли», - сообщил губернатор.
 
Медиками определен круг контактирующих лиц. В частности, это пять медицинских работников. Их анализы также проверены, коронавирус - не обнаружен.
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