В Афганистане напали на кортеж губернатора: восемь погибших

В Афганистане напали на кортеж губернатора провинции Лагман Рахматуллы Ярмалы, в результате чего погибли восемь человек. Еще 38 человек получили ранения, сообщает TOLO News.
Официальный представитель губернатора отметил, что взрыв произошел в результате подрыва террориста-смертника в понедельник утром, когда высокопоставленный чиновник следовал из дома на работу в центральной части провинции. Сам Ярмал пережил покушение на свою жизнь.
В афганском МВД уточнили, что среди погибших есть четыре охранника губернатора и четверо гражданских. В министерстве добавили, что 38 пострадавших являются гражданскими.
Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за нападение.