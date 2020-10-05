В Афганистане напали на кортеж губернатора: восемь погибших

РепортерUA 05 Окт 2020 - 15:10

В Афганистане напали на кортеж губернатора провинции Лагман Рахматуллы Ярмалы, в результате чего погибли восемь человек. Еще 38 человек получили ранения, сообщает TOLO News.

Официальный представитель губернатора отметил, что взрыв произошел в результате подрыва террориста-смертника в понедельник утром, когда высокопоставленный чиновник следовал из дома на работу в центральной части провинции. Сам Ярмал пережил покушение на свою жизнь.

В афганском МВД уточнили, что среди погибших есть четыре охранника губернатора и четверо гражданских. В министерстве добавили, что 38 пострадавших являются гражданскими.

Пока ни одна из действующих в стране группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

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