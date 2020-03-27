Минздрав: В Украине зафиксировали 218 случаев заражения коронавирусом

РепортерUA 27 Мар 2020 - 10:13

По состоянию на утро 27 марта Минздрав сообщил о 218 случаях заражения коронавирусом в Украине. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, за прошедшие сутки заразились 62 украинца.

«За прошедшие сутки заболело 62 человека. Поэтому в целом у нас уже 218 случаев заболевания коронавирусом, из них 5 – летальные», - заявил Ляшко.

Как отметил Ляшко, в Черновицкой области выздоровели три взрослых и один ребенок.

«Рад сообщить, что есть и положительные новости. Сегодня у нас есть уже 4 случая выздоровления. Все в Черновицкой области, среди них три взрослых, один ребенок. Также ожидается уже 5-й на выписку. У нас будут результаты к концу дня и сообщим на втором брифинге», - отметил он.

Напомним, 25 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней – до 24 апреля 2020 года.

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