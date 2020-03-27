В Запорожье задержали группировку, которая занималась сбытом наркотиков из Европы. Видео

РепортерUA 27 Мар 2020 - 13:22

В Запорожье СБУ блокировала масштабную контрабанду и сбыт психотропных из Европы и Восточной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной версии следствия, организовали наркотрафик пять жителей областного центра. Наркотики они заказывали на специализированных интернет-ресурсах у поставщиков из Евросоюза и Восточной Азии. Доставляли запрещенные вещества через международные почтовые сервисы под видом строительных смесей и бытовой химии.

Нарколабораторию по синтезу психотропных обустроили в Запорожье в гаражном помещении одного из участников группы. Готовый «товар» сбывали по всей территории Украины через разветвленную сеть дилеров.

По оперативной информации, ежемесячно дельцы получали из-за границы почти 300 килограммов психотропных и прекурсоров, в том числе и такое ​​высокотоксичное вещество как альфа-бромвалерофенон.

Одного из участников группировки правоохранители задержали соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины наряду возле почтового отделения после получения очередного отправления 30 кг психотропных веществ. Еще двух фигурантов дела, в том числе и организатора, задержали в нарколаборатории.

Правоохранители провели 14 одновременных обысков по местам изготовления, хранения и сбыта наркотических средств, а также в помещениях и автомобилях злоумышленников. Во время следственных действий изъято 21 килограмм психотропных веществ, оборудования для их синтеза, более полтонны прекурсоров, большое количество банковских карт, черновые записи с данными о наркотрафике и заказчиках, а также компьютерную технику, которая содержит переписку с поставщиками, и почти 150 000 долларов США, полученных от незаконной деятельности.

По предварительным оценкам, стоимость выявленных веществ и оборудования составляет почти 2,5 миллиона гривен по ценам черного рынка.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров в особо крупных размерах совершенная организованной группой), ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступной деятельности.

 

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