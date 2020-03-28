В Запорожской области зафиксировано 10 случаев заболевания коронавирусом

По официальной информации Минздрава в Запорожской области зафиксировано 10 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Всего в Украине подтверждено 311 случаев коронавируса. За сутки выявлено 93 новых случая. Так, 5 пациентов уже выписаны, 8 летальных случаев.
- в Запорожье - 6
- в Бердянске - 1
- в Мелитополе - 2
- в Мелитопольском р-н - 1
Сейчас коронавирусную болезнь обнаружено в 23 областях: Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской, Волынской, Луганской, Закарпатской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской , Хмельницкой, Николаевской, Одесской и Запорожской.