У главы Запорожского областного совета подтвердился коронавирус

Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован на COVID-19. Сейчас председатель областного совета находится дома под наблюдением семейного врача. Его семья находится в самоизоляции, сообщается в официальном заявлении на сайте облсовета.
По состоянию на 11:00 30.03.2020 в области зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 (в том числе 2 -30.03.2020 в г.. Запорожье) - г.. Запорожье - 9, г.. Бердянск - 1, г. . Мелитополь - 2, Мелитопольский р-н - 1.
Обнаруженные 30 марта больные находились ранее дома на самоизоляции после контакта с больным, в настоящее время лечатся на дому под наблюдением врачей.
Все заболевшие или недавно прибыли из-за границы (Египет, Франция, Испания, Польша, Израиль), или контактировали с больным коронавирус.