На район по 400 литров: как в запорожских ОСМД моют подъезды и что думают о бесплатных дезрастворах. Видео

В Запорожье управляющие компании, ОСМД и ЖСК призвали проводить ежедневную дезинфекцию многоквартирных домов, чтобы противодействовать распространению коронавируса. За выполнением данных требований будут следить комиссии, которые будут выезжать на проверки по различным адресам. В противном случае – председателям угрожают штрафами, а в случае обнаружения хотя бы одного заболевшего подъезд могут закрыть на карантин. РепортерUA узнал, что думают об этих требованиях жители домов ОСМД, а также проверил, как проводят дезинфекцию подъездов, и готовы ли совладельцы к дополнительным финансовым затратам.
Журналисты издания проинспектировали три дома в Шевченковском районе: по ул. Чаривной,153а, 153б и Бочарова,8. По словам Марины Гордыман, председателя координационного совета по функционированию ОСМД/ЖСК, руководителя трех ОСМД: «Чарівний світанок», «Ранкові барви», «Чарівна 153Б», постоянную уборку с использованием дезинфицирующих средств в данных домах проводят уже много лет. В подъездах проводится еженедельная уборка с использованием сертифицированного средства «Санидез». С момента введения карантина уборщицам поручили увеличить дозу средства – вместо одной таблетки используют две-три на ведро.
Каждую неделю штатные работники ОСМД с использованием защитных масок, перчаток промывают весь подьезд, каждый этаж с использованием данного раствора. Протирают, входные двери, ручки, перила, кнопки вызова лифта, почтовые ящики – все, чтобы обезопасить жителей от распространения болезни.
Но на заседании штаба по противодействию распространения коронавируса директор департамента по управлени ЖКХ Сергей Полевой заявил, что на данный момент городу трудно достучаться к председателям ОСМД. По его словам, ОСМД с ними начинают бороться. Заместитель мэра Валерий Эделев подчеркнул, что в случае подтверждения хотя бы одного заболевания в подъезде на карантин могут посадить весь дом.
Стоит отметить, что ни один из председателей ОСМД в Запорожье не был приглашен на заседания, посвященные данным проблемам.
Марина Гордыман в комментарии РепортерUA подчеркнула, что на данный момент проводить ежедневную уборку является невозможным не из-за нежелания жителей или председателей. Существуют определенные статьи расходов, которые согласованы совладельцами на общем собрании. Изменить статьи расходов сейчас не является возможным, так как в период карантина запрещено проводить массовые собрания, а решать подобные вопросы могут только сами совладельцы путем голосования. Более того, данные взносы распределены на ремонтные работы на год, и ОСМД практически неоткуда брать деньги, только в случае увеличения суммы взносов.
– Санитарная обработка подъездов проводится еженедельно, так как это заложено в суммы взноса наших совладельцев, – комментирует Марина Гордыман. – Все претензии местной власти и заявления о том, что они якобы с нами борятся, – беспочвенны. Потому что на данный момент мы услышали, что мы, якобы, воюем с ними, что было очень обидно слышать. У нас моют все перила, подоконники, ручки от окон, кнопки лифтов, входные двери, почтовые ящики, пол – и это все постоянной основе. Мы услышали, что есть некоторые ОСМД, которые начали ремонтный фонд перекладывать на ежедневную уборку подъездов. Но дело в том, что эти решения должны приниматься только на общем собрании. По-другому мы никак не можем этого сделать. На данный момент мы должны понимать, что в каждом доме своя смета, свои «больные» места, которые нужно решать. Например, в доме по ул. Бочарова,8 есть незакрытые шахты лифта, при которых лифт не имеет права работать. У нас есть время заложить эти шахты до сентября 2021 года. Сейчас сделали два подъезда, и нужно будет сделать еще два. Ремонтный фонд конкретно направлен на закрытие этих шахт. И я эти деньги должна была, по логике власти, кинуть на обработку подъездов? У нас уже нет этих денег на обработку. И этой обработке грош цена, если эти шахты останутся открытыми.
На днях городской голова Владимир Буряк заявил, что Запорожский титано-магниевый комбинат изготовит и передаст городу дезинфицирующее средство, которое раздадут в качестве помощи домам ОСМД. Бесплатная раздача такого средства должна была начаться с понедельника. Это раствор гипохлорита кальция, содержание хлора в нем составляет 5%. Как стало известно, на Шевченковский район власть выделила всего 400 литров данного средства. По мнению председателя Координационного совета по функционированию домов ОСМД/ЖСК Марины Гордыман, такая разовая акция не спасет ситуацию, нужно подходить к решению проблемы системно.
– Я слышала от председателей ОСМД в Хортицком, Вознесеновском районах, что качество этого средства желает лучшего. Оно идет с известковым осадком. Например, в доме по ул. Чаривной в ОСББ «Чарівний світанок» сделан ремонт. Если мы будем обрабатывать таким средством, то известковый налет никогда не отмоем. Во-вторых, это не системный подход. Городские власти могли бы заключить договор с КП «Титан», чтобы коммунальщики занялись обработкой домов, площадок, придомовых территорий, которые принадлежат городу. Просто разово раздать средство сомнительного происхождения и состава – это не выход. Всего 400 литров на район, оно не спасет никаким способом, тем более с ежедневной мойкой, как они этого требуют. Наша власть не может понять, что указывать нам, требовать они не могут, потому что это деньги совладельцев дома. Это их взносы, утвержденные на собрании. У нас есть закон Украины «Об ОСМД», где прописано, кому мы подчиняемся. И исполнительный у нас орган - это правление. Мы так называемое микрогосударство со своим уставом, со своим управленческим составом, это наши личные взносы, за которые мы сами распланировали, что должны сделать за год. И в данным момент мы не имеем права собраться и решить, какую статью расходов отбросить или потратить по-другому, потому что объявлен карантин и запрет на массовые собрания. Без общего собрания правление не имеет права тратить деньги на другие статьи. На сегодняшний день мы продолжаем проводить уборки, но, хочу отметить, что безопасность – это еще дело каждого отдельного человека. Каждый из нас должен по возможности ограничить пребывание на улице, носить перчатки, защитные маски и обязательно мыть руки.
Юристы советуют председателям домов ОСМД, ЖСК получить на такое средство сертификат качества и инструкцию по его применению, чтобы убедиться, что такое дезинфицирующее средство не опасно для здоровья людей, жителей многоэтажного дома.
Фото дезинфицирующего средства, которое вчера выдали председателям ОСМД в Хортицком районе. По факту, говорят, что это отходы производства комбината, а содержание хлора в данном растворе не превышает 5%.
В комментарии РепортерUA адвокат, магистр права Наталья Самарская также рассказала об ответственности, к которой могут привлекать глав ОСМД:
«По содержанию ст.44-3 КоАП, административная ответственность будет наступать за нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемических правил и норм, предусмотренных законом «О защите населения от инфекционных болезней», других актов законодательства, решений органов местного самоуправления по по борьбе с инфекционными болезнями. По вопросу заключения подъезда многоэтажного дома под карантин, в данном случае должно быть обоснованное решение Главного управления Госпродпотребслужбы, так как одной из ее задач является государственный санитарно - эпидемиологический надзор (контроль). Каким образом будет осуществляться взятие конкретного подъезда многоэтажного дома под карантин, при этом не имея при этом права ограничивать конституционные права граждан (жителей такого подъезда), пока неизвестно.
В случае, если возникла ситуация, при которой представитель мобильной группы или работник полиции считает, что председатель ОСМД, как должностное лицо, нарушил протокольное решение комиссии и решил составить протокол об административном правонарушении, это лишь его позиция и решение, с которой должностное лицо ОСМД вправе быть несогласным.
Советуем обязательно указать в пояснениях к протоколу о том, что вы должным образом выполняете подпункты 2.1, 2.2. пункта 2 решения местной комиссии и положения Постановления КМУ №211 с изменениями. Каких-либо доказательств совершения Вами как должностным лицом административного правонарушения не установлено. Просите опросить свидетелей, которые подтвердят выполнение Вами решение местной комиссии. Заявляйте ходатайство (об этом пишите письменно) о том, что вы хотите при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката. В случае, если Вам его не могут обеспечить, просите перенести срок составления протокола на другой день и время с участием вашего адвоката. О наличии в действиях должностного лица ОСМД состава административного правонарушения и принятия решения о привлечении должностного лица к административной ответственности, может решать исключительно суд.
Судебная практика по применению ст.44-3 КоАП к должностным лицам ОСМД за невыполнение решения специально созданной местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Запорожье Запорожского городского совета пока неизвестна, потому как суд будет применять эту норму к таким лицам, покажет время», – подчеркнула адвокат.