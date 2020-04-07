В Запорожье ОСМД обязали ежедневно проводить дезинфекцию мусорных контейнеров

В Запорожье председателей ОСМД, управляющие компании многоквартирных домов в связи с недопущением распространения коронавируса обязали не только ежедневно дезинфицировать подъезды, но и проводить ежедневную обработку мусорных контейнеров, которые находятся на балансе КП «Вельтум».
Данные письма направлены от Департамента с управления ЖКХ Запорожского горсовета на имя председателей домов ОСМД. Копия такого письма имеется в распоряжении редакции РепортерUA.
Отметим, что ранее на сайте городского совета появилась информация о том, что обработкой мусорных контейнеров с помощью дезинфицирующих средств занимается компания «Вельтум», для этого созданы специальные бригады.
Об этом говорилось и в письмах Департамента ЖКХ, адресованных председателям ОСМД.
Теперь за данные работы отвечают председатели ОСМД и управляющие компании многоквартирных домов. Сообщается, что в случае невыполнения данных требований лица будут привлекаться к административной ответственности.
Напомним, ранее РепортерUA публиковал материал о том, как в домах ОСМД проводят дезинфекцию подъездов.