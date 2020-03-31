Во время тушения пожара на «Днепроспецстали» пострадал запорожский спасатель. Фото

В Запорожье сегодня, 31 марта, произошел пожар в сталеплавильном цехе на ЧАО «Днепроспецсталь». По данным пресс-службы ГСЧС региона, горело масло в трансформаторе и вокруг него на общей площади 30 кв. м.
Ликвидация пожара осуществлялась одновременно в двух направлениях: тушение возгорания и охлаждения трансформатора, с целью предотвращения распространения огня на технологическое оборудование.
В 10:30 бойцы ГСЧС локализовали возгорание, а в 11:25 полностью ликвидировали. После ликвидации пожара, в ходе обследования произошло разрушение части бетонной плиты, в результате чего получил травму один из пожарных. На скорой спасателя доставили в городскую многопрофильную клиническую больницу № 9, где медики поставили диагноз - закрытый перелом верхней трети большеберцовой кости правой конечности.
Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующими органами ведется расследование. На работу завода происшествие не повлияло.
От ГУ ГСЧС привлекалось 12 единиц специальной техники и 50 человек личного состава.