С 6 апреля в Украине стартует проект школы онлайн

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проект Всеукраинская школа онлайн будет запущен 6 апреля. Об этом он сказал в видеообращении.
«Наше задание – обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект Всеукраинская школа онлайн», – сказал президент.
Для каждого класса уроки будут показывать на разных телеканалах. В рамках этого проекта 40 педагогов из Киева будут учить школьников.
Ученики 5-11 классов смогут дистанционно изучать 11 предметов по программе Минобразования и науки.
Уроки будут транслироваться каждое утро с понедельника по пятницу на таких каналах:
5 класс – Плюс-плюс и 112 Украина;
6 класс – Zoom и NewsOne;
7 класс – Zik;
8 класс – Индиго и Униан;
9 класс – Рада и UA:Культура;
10 класс – UA:Перший;
11 класс – канал М1.
Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.