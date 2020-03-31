С 6 апреля в Украине стартует проект школы онлайн

РепортерUA 31 Мар 2020 - 16:25

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проект Всеукраинская школа онлайн будет запущен 6 апреля. Об этом он сказал в видеообращении.

«Наше задание – обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект Всеукраинская школа онлайн», – сказал президент.

Для каждого класса уроки будут показывать на разных телеканалах. В рамках этого проекта 40 педагогов из Киева будут учить школьников.

Ученики 5-11 классов смогут дистанционно изучать 11 предметов по программе Минобразования и науки.

Уроки будут транслироваться каждое утро с понедельника по пятницу на таких каналах:

5 класс – Плюс-плюс и 112 Украина;
6 класс – Zoom и NewsOne;
7 класс – Zik;
8 класс – Индиго и Униан;
9 класс – Рада и UA:Культура;
10 класс – UA:Перший;
11 класс – канал М1.

Также уроки можно будет посмотреть на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Положительно, каждый год делаю прививки
19%
Я против плановой вакцинации, а особенно детей
7%
Положительно, только планирую сделать
11%
Не думаю об этом
9%
Хорошо, но прививки делал(а) последний раз в детстве
41%
Негативно, не считаю, что прививки работают
14%
Всего голосов: 1091
Loading...