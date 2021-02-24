СБУ задержала эксперта, выступавшего на санкционных каналах. Фото. Видео

РепортерUA 24 Фев 2021 - 18:49

Сотрудники СБУ задержали и сообщили о подозрении в государтвенной измене Юрию Дудкину, выступающему в качестве политического эксперта на телеканалах 112 Украина, NewsOne и ZIK. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в среду, 24 февраля.

По версии следствия, Дудкин причастен к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. Подозрение объявлено по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан по признакам расы, национальности, религии и другим признакам (ст.111, ст.161 УК Украины).

В СБУ утверждают, что по заданию кураторов Юрий Дудкин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в соцсетях и YouTube-каналы) и отдельные блогеры, которые финансировались из России. На этих ресурсах подозреваемый распространял заказной контент, в том числе от координаторов с российского Первого канала и агентства News Front, считает следствие.

Выступления Дудкина в эфирах политических ток-шоу на санкционных каналах в СБУ назвали разжиганием межнациональной вражды. По утверждению спецслужбы, Дудкин систематически получал за это деньги от заказчиков.

В СБУ заявили об экспертизах, подтвердивших признаки подрывной деятельности во вред госбезопасности в действиях Дудкина. Также была опубликована запись и расшифровку разговоров Дудкина с собеседницей по имени Ольга с Первого канала, в которой с ним договариваются о сотрудничестве за деньги.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

 

 

 

public://uploads/photos/2596341.jpg
public://uploads/photos/2596342.jpg
public://uploads/photos/2596343.jpg
public://uploads/photos/2596344.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Вы планируете делать прививку от коронавируса?
Loading...