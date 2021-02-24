СБУ задержала эксперта, выступавшего на санкционных каналах. Фото. Видео

Сотрудники СБУ задержали и сообщили о подозрении в государтвенной измене Юрию Дудкину, выступающему в качестве политического эксперта на телеканалах 112 Украина, NewsOne и ZIK. Об этом сообщается на сайте спецслужбы в среду, 24 февраля.
По версии следствия, Дудкин причастен к подрывной деятельности в интересах российских спецслужб. Подозрение объявлено по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан по признакам расы, национальности, религии и другим признакам (ст.111, ст.161 УК Украины).
В СБУ утверждают, что по заданию кураторов Юрий Дудкин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в соцсетях и YouTube-каналы) и отдельные блогеры, которые финансировались из России. На этих ресурсах подозреваемый распространял заказной контент, в том числе от координаторов с российского Первого канала и агентства News Front, считает следствие.
Выступления Дудкина в эфирах политических ток-шоу на санкционных каналах в СБУ назвали разжиганием межнациональной вражды. По утверждению спецслужбы, Дудкин систематически получал за это деньги от заказчиков.
В СБУ заявили об экспертизах, подтвердивших признаки подрывной деятельности во вред госбезопасности в действиях Дудкина. Также была опубликована запись и расшифровку разговоров Дудкина с собеседницей по имени Ольга с Первого канала, в которой с ним договариваются о сотрудничестве за деньги.
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