В ДТП на трассе Киев-Чоп погиб основатель банка «Аваль»

На трассе Киев-Чоп в ДТП погиб бизнесмен Федор Шпиг. Об этом сообщает УНН.
Трагическое событие произошло на территории Житомирской области, на 215 км автодороги Киев-Чоп.
Mercedes Benz под управлением бизнесмена, по предварительной информации, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП Шпиг погиб.
Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.
Федор Шпиг - украинский бизнесмен. В начале 90-х годов вместе с партнерами основал банк Аваль, который в 2005 году был продан австрийской группе Raiffeisen International. Деньги бизнесмен вложил в собственный бизнес, основав группу Молочный альянс.