В ДТП на трассе Киев-Чоп погиб основатель банка «Аваль»

РепортерUA 31 Мар 2020 - 19:55

На трассе Киев-Чоп в ДТП погиб бизнесмен Федор Шпиг. Об этом сообщает УНН.

Трагическое событие произошло на территории Житомирской области, на 215 км автодороги Киев-Чоп.

Mercedes Benz под управлением бизнесмена, по предварительной информации, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП Шпиг погиб.

Обстоятельства и причины аварии устанавливаются правоохранителями.

Федор Шпиг - украинский бизнесмен. В начале 90-х годов вместе с партнерами основал банк Аваль, который в 2005 году был продан австрийской группе Raiffeisen International. Деньги бизнесмен вложил в собственный бизнес, основав группу Молочный альянс.

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