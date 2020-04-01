В Украине зафиксировали 669 случаев заражения коронавирусом

В Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.
«По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели», - говорится в сообщении
Отмечается, что за сутки было зафиксировано 120 новых случаев.
Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 49 случаев;
- Волыньская область - 7 случаев;
- Днепропетровськая область - 9 случаев;
- Донецкая область - 6 случаев;
- Житомирская область - 5 случаев;
- Закарпатская область - 1 случай;
- Запорожская область - 13 случаев;
- Ивано-Франковская область - 64 случая;
- Кировоградская область - 6 случаев;
- г. Киев - 134 случая;
- Киевськая область - 57 случаев;
- Львовськая область - 6 случаев;
- Луганская область - 3 случая;
- Одесская область - 12 случаев;
- Полтавская область - 2 случая;
- Ровненская область - 15 случаев;
- Сумская область - 19 случаев;
- Тернопольская область - 98 случаев;
- Харьковская область - 1 случай;
- Херсонская область - 1 случай;
- Хмельницкая область - 3 случая;
- Черновецкая область - 104 случая;
- Черкасская область - 52 случая;
- Черниговская область - 2 случая.