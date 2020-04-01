В Украине зафиксировали 669 случаев заражения коронавирусом

РепортерUA 01 Апр 2020 - 10:51

В Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в среду, 1 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.

«По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 1 апреля в Украине 669 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 17 летальных, 10 пациентов выздоровели», - говорится в сообщении

Отмечается, что за сутки было зафиксировано 120 новых случаев.

Отмечается, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 49 случаев;
  • Волыньская область - 7 случаев;
  • Днепропетровськая область - 9 случаев;
  • Донецкая область - 6 случаев;
  • Житомирская область - 5 случаев;
  • Закарпатская область - 1 случай;
  • Запорожская область - 13 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 64 случая;
  • Кировоградская область - 6 случаев;
  • г. Киев - 134 случая;
  • Киевськая область - 57 случаев;
  • Львовськая область - 6 случаев;
  • Луганская область - 3 случая;
  • Одесская область - 12 случаев;
  • Полтавская область - 2 случая;
  • Ровненская область - 15 случаев;
  • Сумская область - 19 случаев;
  • Тернопольская область - 98 случаев;
  • Харьковская область - 1 случай;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Хмельницкая область - 3 случая;
  • Черновецкая область - 104 случая;
  • Черкасская область - 52 случая;
  • Черниговская область - 2 случая.
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