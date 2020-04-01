Опубликовано расписание уроков «Всеукраинской школы онлайн»

РепортерUA 01 Апр 2020 - 13:37

Министерство образования и науки опубликовало расписание уроков «Всеукраинской школы онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе МОН.

Сообщается, что обучение стартует 6 апреля. Обучение будет проходить с понедельника по пятницу для учеников 5-11 классов по 11 предметам. Начинаются занятия в 10 утра.

Транслироваться уроки будут на таких телеканалах:

  • 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина
  • 6-й класс - ZOOM и NewsOne
  • 7-й класс - ZIK
  • 8-й класс - Индиго и УНИАН
  • 9-й класс - Рада и UA:Культура
  • 10-й класс - UA: Первый
  • 11-й класс - М1

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