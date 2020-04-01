Опубликовано расписание уроков «Всеукраинской школы онлайн»

Министерство образования и науки опубликовало расписание уроков «Всеукраинской школы онлайн». Об этом сообщили в пресс-службе МОН.
Сообщается, что обучение стартует 6 апреля. Обучение будет проходить с понедельника по пятницу для учеников 5-11 классов по 11 предметам. Начинаются занятия в 10 утра.
Транслироваться уроки будут на таких телеканалах:
- 5-й класс - Плюсплюс и 112 Украина
- 6-й класс - ZOOM и NewsOne
- 7-й класс - ZIK
- 8-й класс - Индиго и УНИАН
- 9-й класс - Рада и UA:Культура
- 10-й класс - UA: Первый
- 11-й класс - М1