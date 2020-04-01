В Запорожской области перераспределят средства и направят их на борьбу с коронавирусом

РепортерUA 01 Апр 2020 - 16:00

В Запорожской области уменьшат расходы при выполнении отдельных статей и перераспределят эти средства на борьбу с коронавирусом. Об этом сегодня, 1 апреля, во время брифинга заявил председатель ЗОГА Виталий Туринок.

«Сейчас перед областной властью стоит главный вызов. Это борьба с распространением COVID-19 по области. Еще неделю назад я выступил с инициативой провести секвестр бюджета, чтобы перераспределить средства бюджета и направить их на борьбу с коронавирусом и поддержку медицинской реформы отрасли. Долго Верховная Рада Украины и Кабинет министров Украины не принимали решения. Однако ждать больше нет времени. Мы собираем внеочередную сессию и будем выносить проект решения о секвестре бюджета. В проект предлагаем уменьшить финансирование на проектах реконструкции площади Фестивальной, на большинстве водопроводов по программе «Питьевая вода» и другие. В целом благодаря секвестру планируется высвободить от 120 до 130 млн грн, которые будут направлены на борьбу с коронавирусом и поддержку медицинских учреждений. Я призываю депутатов, чтобы они свои депутатские фонды направили на поддержку медицинских учреждений и на борьбу с коронавирусом, - сообщил Виталий Туринок.

Глава региона отметил, что в соответствии с решением прошедшего заседания комиссии по вопросам ТЭБ ЧС, в Запорожье, Мелитополе и Бердянске будут установлены пункты пропуска лиц, которые покидают территорию области или въезжают в нее. На этих пропусках всем будут мерить температуру бесконтактными термометрами и заполнять медико-санитарные декларации. Тех людей, у которых будут подозрения, будут немедленно направлять на обследование в медучреждения.

На сегодня в области зафиксировано 18 случаев заболевания коронавирусом. В Запорожье - 9 пациентов, в Мелитополе и районе - 8 и в Бердянске - 1. Три пациентов уже выписали. Это очень важно, ведь в областном центре и крупных городах существует скопления людей.

- К нам поступает много обращений относительно деятельности рынков. Мы как областная власть заинтересованы в том, чтобы мест с большим скоплением людей не было, но мы понимаем потребность населения в свежих продуктах. Соблюдение условий сотрудниками торговых рынков будут контролировать соответствующие органы. Ответственность за соблюдением условий при открытии рынков и решение о целесообразности их открытия полностью зависит от решений органов местного самоуправления, - отметил председатель ОГА Виталий Туринок.

Поэтому, Кабинет министров Украины принял решение, которое позволяет деятельность именно продуктовых рынков. Деятельность должна осуществляться при определенных требований:

  • осуществлять торговую деятельность могут только зарегистрированные операторы рынка пищевых продуктов;

  • на 20 квадратных метрах торговой площади может находиться максимум один посетитель;

  • обеспечить возможность покупателям в очередях держать дистанцию ​​не менее 1,5 метра;

  • обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты;

  • обеспечить соблюдение противоэпидемических мероприятий;

  • для рынков выходного дня обеспечить расстояние между местами торговли не менее 3 метров.

Также Виталий Туринок обратился к запорожцам с призывом оставаться дома, не паниковать, в публичных местах всегда носить маски, дезинфицировать руки и следовать простым правилам личной гигиены.

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