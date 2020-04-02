В Украине зафиксировано 804 зараженных COVID-19

РепортерUA 02 Апр 2020 - 13:04

Коронавирус в Украине и мире стремительно распространяется. Для противодействия эпидемии Covid-19 Кабмин ужесточил карантина и ввел повсеместный масочный режим, а МВД штрафует нарушителей. Пик коронавируса в нашей стране ожидается на Пасху, сообщает РБК-Украина.

На сегодня, 2 апреля, заражены коронавирусом в Украине уже 804 человека. Зафиксировано 20 летальных случаев.

Статистика по областям Украины:

  • Винницкая область - 51 случай
  • Волынская область - 10 случаев
  • Днепропетровская область - 10 случаев
  • Донецкая область - 7 случаев
  • Житомирская область - 6 случаев
  • Закарпатская область - 1 случай
  • Запорожская область - 19 случаев
  • Ивано-Франковская область - 74 случая
  • Кировоградская область - 7 случаев
  • Киев - 160 случаев
  • Киевская область - 64 случая
  • Львовская область - 11 случаев
  • Луганская область - 3 случая
  • Одесская область - 14 случаев
  • Полтавская область - 5 случаев
  • Ровненская область - 19 случаев
  • Сумская область - 26 случаев
  • Тернопольская область - 106 случаев
  • Харьковская область - 1 случай
  • Херсонская область - 4 случая
  • Хмельницкая область - 6 случаев
  • Черновицкая область - 143 случая
  • Черкасская область - 54 случая
  • Черниговская область - 3 случая

Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в ближайшие дни будет налажено серийное изготовление отечественных тестов для диагностики коронавируса. Такими тест-системами обеспечат все нуждающиеся лаборатории в стране.

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Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

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