В Украине зафиксировано 804 зараженных COVID-19

Коронавирус в Украине и мире стремительно распространяется. Для противодействия эпидемии Covid-19 Кабмин ужесточил карантина и ввел повсеместный масочный режим, а МВД штрафует нарушителей. Пик коронавируса в нашей стране ожидается на Пасху, сообщает РБК-Украина.
На сегодня, 2 апреля, заражены коронавирусом в Украине уже 804 человека. Зафиксировано 20 летальных случаев.
Статистика по областям Украины:
- Винницкая область - 51 случай
- Волынская область - 10 случаев
- Днепропетровская область - 10 случаев
- Донецкая область - 7 случаев
- Житомирская область - 6 случаев
- Закарпатская область - 1 случай
- Запорожская область - 19 случаев
- Ивано-Франковская область - 74 случая
- Кировоградская область - 7 случаев
- Киев - 160 случаев
- Киевская область - 64 случая
- Львовская область - 11 случаев
- Луганская область - 3 случая
- Одесская область - 14 случаев
- Полтавская область - 5 случаев
- Ровненская область - 19 случаев
- Сумская область - 26 случаев
- Тернопольская область - 106 случаев
- Харьковская область - 1 случай
- Херсонская область - 4 случая
- Хмельницкая область - 6 случаев
- Черновицкая область - 143 случая
- Черкасская область - 54 случая
- Черниговская область - 3 случая
Напомним, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что в ближайшие дни будет налажено серийное изготовление отечественных тестов для диагностики коронавируса. Такими тест-системами обеспечат все нуждающиеся лаборатории в стране.