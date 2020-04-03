Шмыгаль допустил ослабление карантина к концу апреля

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к концу апреля карантин может быть ослаблен, а рестарт экономики начнется в начале мая. Но только при условии снижения распространения коронавируса. Об этом он заявил в ходе своего обращения 3 апреля.
«Украина не может позволить себе не работать полгода или даже два-три месяца. По нашим расчетам, за три недели те, кто уже больны Covid-19, должны выздороветь, а введенные ограничения помешают болезни распространяться», - сообщил Шмыгаль.
По словам премьер-министра, если к концу апреля в Украине все-таки снизятся темпы распространения коронавируса, то ослабление карантина будет проходить в несколько этапов.
«На работу пойдут люди трудоспособного возраста. Параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но это не означает ослабление других карантинных мероприятий. Все без исключения будут обязаны носить маски. Для пожилых людей, студентов и школьников карантин может быть продлен», - добавил он.
Напомним, в Украине продолжается карантин. По состоянию на утро 4 апреля в стране лабораторно подтвердили 942 случая инфицирования коронавирусом. Умерли 23 человека, выздоровели - 19.