В Чернобыльской зоне ликвидировали один из очагов пожара. Видео

В Чернобыльской зоне ликвидировали пожар в одном из очагов – вблизи села Раговка Котовского лесничества в Киевской области. Об этом сообщает ГСЧС.
«В 14:00 пожар, возникший 5 апреля в зоне отчуждения возле села Раговка Котовского лесничества (41 квартал), ликвидирован», – говорится в сообщении.
По состоянию на 14:30 понедельника пожар травяного настила и лесной подстилки в Котовском лесничестве зоны отчуждения продолжают тушить вблизи поселка Полесское, села Влодимиривка, села Октябрьское и села Рудня Осошня отдельными очагами на общей площади около 20 га.
К тушению привлечены 104 человека и 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 48 спасателей и 9 единиц техники (из них один вертолет Ми-8).
Утверждается, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).
«В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (Чернобыль – 0,2 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,55 мР/ч, на КДП Дитятки 0,1 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,2 мР/ч)», – говрится в сообщении.