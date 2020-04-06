В Чернобыльской зоне ликвидировали один из очагов пожара. Видео

РепортерUA 06 Апр 2020 - 19:52

В Чернобыльской зоне ликвидировали пожар в одном из очагов – вблизи села Раговка Котовского лесничества в Киевской области. Об этом сообщает ГСЧС.

«В 14:00 пожар, возникший 5 апреля в зоне отчуждения возле села Раговка Котовского лесничества (41 квартал), ликвидирован», – говорится в сообщении.

По состоянию на 14:30 понедельника пожар травяного настила и лесной подстилки в Котовском лесничестве зоны отчуждения продолжают тушить вблизи поселка Полесское, села Влодимиривка, села Октябрьское и села Рудня Осошня отдельными очагами на общей площади около 20 га.

К тушению привлечены 104 человека и 26 единиц техники, в том числе от ГСЧС 48 спасателей и 9 единиц техники (из них один вертолет Ми-8).

Утверждается, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,013 мР/час, Киевская область – в пределах 0,011 мР/ч. При допустимом фоне 0,05 мР/ч).

«В зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (Чернобыль – 0,2 мР/ч при контрольно допустимом уровне до 0,55 мР/ч, на КДП Дитятки 0,1 мР/ч при контрольно допустимом уровне в 0,2 мР/ч)», – говрится в сообщении.

 

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...