В Запорожье почтили память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Фото

В 35-ю годовщину аварии на ЧАЭС в Запорожье вспомнили погибших ликвидаторов и почтили живых героев. Об этом сообщили в Запорожском областном совете.
В Запорожской области на 16 апреля проживают более 3 тыс. 500 человек, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Среди них 694 - лица первой категории, 2 тыс. 293 - лица второй категории, 551 - третьей категории, 354 - вдовы и 61 ядерщик.
За активную общественную позицию и социальную защиту инвалидов Чернобыля председатель Запорожского областного совета Елена Жук вручила Почетные грамоты областного совета члену Совета общественной организации «Союз ветеранов и инвалидов Чернобыля» Днепровского района Запорожья Людмиле Акининой и участнику ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Елене Кофановой.
Благодарностью председателя Запорожского областного совета отмечен заведующий отделением интенсивной терапии-гипербарической оксигенации коммунального некоммерческого предприятия «Запорожская областная клиническая больница» Запорожского областного совета, врач-анестезиолог Сергей Трусов.