Онлайн трансляция службы на Благовещенье из Киево-Печерской Лавры. Видео

В Киево-Печерской лавре проходит служба по случаю большого христианского праздника Благовещение. Но никто не может посетить это мероприятие из-за карантина, сообщает Страна.ua.
Храм проводит онлайн-трансляцию утренней службы, которая началась в 09:00.
А всенощное бдение в 17:00 на своих каналах на YouTube будут транслировать Киево-Печерская лавра и Спасо-Преображенский собор.
Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киево-Печерской Лавре обнаружено уже 4 случая коронавируса.
По слухам, среди них есть и настоятель Лавры митрополит Павел.