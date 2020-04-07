Онлайн трансляция службы на Благовещенье из Киево-Печерской Лавры. Видео

РепортерUA 07 Апр 2020 - 10:02

В Киево-Печерской лавре проходит служба по случаю большого христианского праздника Благовещение. Но никто не может посетить это мероприятие из-за карантина, сообщает Страна.ua.

Храм проводит онлайн-трансляцию утренней службы, которая началась в 09:00.

А всенощное бдение в 17:00 на своих каналах на YouTube будут транслировать Киево-Печерская лавра и Спасо-Преображенский собор.

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киево-Печерской Лавре обнаружено уже 4 случая коронавируса.

По слухам, среди них есть и настоятель Лавры митрополит Павел. 

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