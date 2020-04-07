Ляшко: В Украине начнется восстановление экономики уже через две недели

РепортерUA 07 Апр 2020 - 13:35

Если украинцы будут придерживаться карантина, в Украине начнется восстановление экономики уже через две недели. Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Соблюдая карантин, мы спасаем жизни украинцев, не нагружаем систему здравоохранения и через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны. Есть риск того, что эпидемия будет развиваться и пик заболеваемости может подняться, это может привести к негативным последствиям, как в других странах мира, когда будут парализованы системы здравоохранения», - заявил Ляшко.

 

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