Ляшко: В Украине начнется восстановление экономики уже через две недели

Если украинцы будут придерживаться карантина, в Украине начнется восстановление экономики уже через две недели. Об этом в ходе брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
«Соблюдая карантин, мы спасаем жизни украинцев, не нагружаем систему здравоохранения и через две недели мы начнем поднимать экономику нашей страны. Есть риск того, что эпидемия будет развиваться и пик заболеваемости может подняться, это может привести к негативным последствиям, как в других странах мира, когда будут парализованы системы здравоохранения», - заявил Ляшко.