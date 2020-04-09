В Запорожье подтвердили еще 6 случаев COVID-19

РепортерUA 09 Апр 2020 - 21:18

В Запорожье подтверждено еще 6 случаев заболевания на коронавирусную инфекцию. Среди инфицированных - семья жителей Хортицкого района. 

Также сегодня стало известно, что диагностировали коронавирус у 41-летнего сотрудника «Запорожстали». В пресс-службе предприятия отметили, что 4 апреля сотрудник, находясь дома, почувствовал недомогание, сразу же обратился к медикам по месту жительства. Благодаря этому были минимизированы его контакты с другими людьми и оперативно начаты диагностика и необходимое медикаментозное лечение.

Сегодня, 9 апреля, он сдал тест на COVID-19 и после положительного результата был госпитализирован в инфекционное отделение. В настоящий момент его состояние стабильное.

Работники предприятия, которые контактировали с ним до 4 апреля, отправлены на самоизоляцию в домашних условиях под наблюдением врачей, оплата труда им сохраняется. Помещения комбината, в которых пребывал сотрудник дополнительно продезинфицированы.

Отметим, что в Запорожской области зафиксирован первый летальный случай от коронавируса. В Мелитополе умер руководитель мебельной компании.

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