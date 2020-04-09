В Мелитополе от коронавируса скончался руководитель мебельной компании

РепортерUA 09 Апр 2020 - 20:55

В Запорожской области зафиксирована первая смерть от коронавируса. Сообщается, что сегодня умер 60-летний житель города Мелитополя, который ранее был госпитализирован в Мелитопольскую инфекционную больницу с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.

Как сообщили в  Мелитопольском городском совете, мужчина находился в реанимационном отделении, был подключен к аппарату ИВЛ под наблюдением медиков.

По информации РИА-Мелитополь, мужчина являлся руководителем компании «Дом мебели».

Напомним, по данным МОЗ в Запорожской области подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом, в том числе 14 в Запорожье и 22 в Мелитополе.

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