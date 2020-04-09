В Мелитополе от коронавируса скончался руководитель мебельной компании

В Запорожской области зафиксирована первая смерть от коронавируса. Сообщается, что сегодня умер 60-летний житель города Мелитополя, который ранее был госпитализирован в Мелитопольскую инфекционную больницу с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.
Как сообщили в Мелитопольском городском совете, мужчина находился в реанимационном отделении, был подключен к аппарату ИВЛ под наблюдением медиков.
По информации РИА-Мелитополь, мужчина являлся руководителем компании «Дом мебели».
Напомним, по данным МОЗ в Запорожской области подтверждено 47 случаев заражения коронавирусом, в том числе 14 в Запорожье и 22 в Мелитополе.