За сутки в Украине зафиксировали 325 случаев коронавируса

РепортерUA 13 Апр 2020 - 10:20

В Украине зафиксировано 3102 случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.

«По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 12 апреля в Украине 3102 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 93 летальных, 97 пациентов выздоровели», - говорится в сообщении.

За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 194 случая;

Волынская область - 78 случаев;

Днепропетровская область - 60 случаев;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 94 случая;

Закарпатская область - 92 случая;

Запорожская область - 85 случаев;

Ивано-Франковская область - 300 случаев;

Кировоградская область - 142 случая;

м. Киев - 495 случаев;

Киевская область - 216 случаев;

Львовская область - 124 случая;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 5 случаев;

Одесская область - 69 случаев;

Полтавская область - 25 случаев;

Ровенская область - 125 случаев;

Сумская область - 74 случая;

Тернопольская область - 273 случая;

Харьковская область - 11 случаев;

Херсонская область - 31 случай;

Хмельницкая область - 22 случая;

Черновицкая область - 462 случая;

Черкасская область - 102 случая;

Черниговская область - 9 случаев.

public://uploads/photos/_5241.png
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...