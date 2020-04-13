Запорожская область получила тест-систему для исследований на коронавирус. Фото

Сегодня, 13 апреля, Запорожской областной лабораторный центр МЗ Украины получил необходимое для проведения лабораторных исследований оборудование и расходные материалы. Гуманитарную помощь прислал Запорожский титано-магниевый комбинат.
- Сегодня мы находимся возле Запорожского областного лабораторного центра, который проводит ПЦР-тесты для выявления заболевания коронавирус. За сутки специалисты осуществляют около 150 тестирований. А с помощью этого уникального оборудования можно проводить два раза больше тестов - около 300 анализов в сутки. Это позволит обеспечить предоставление своевременной и неотложной помощи больным CОVID-19 и проводить еще больше необходимых анализов, - отметил председатель облгосадминистрации Виталий Туринок.
И. о. директора Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины, главный санитарный врач Запорожской области Роман Терехов отметил, что своевременная диагностика - это самое главное в борьбе с эпидемией.
- Это единственное ПЦР-оборудование, с помощью которого можно подтвердить или опровергнуть диагноз коронавирус. Таких тест-систем в Украине всего две. Одна из них передана Запорожской области. Когда мы увеличили количество людей, которых необходимо обследовать, а это и медицинские работники, и контактные лица, и родственники, а также больные с диагнозом пневмония, то значительно увеличилось количество зарегистрированных случаев заболевания. Тесты, которые мы получили на прошлой неделе, также подходят к этому оборудованию. На сегодня в Запорожской области заболевания подтвердилось у 85 человек одновременно излечилось уже 10 человек. Коронавирус - это не приговор, но для людей старше 60 лет и имеющие сопутствующие болезни, это серьезная угроза. Поэтому я обращаюсь к гражданам с просьбой соблюдать все ограничительных мер, чтобы не вызвать распространение инфекции, - отметил Роман Терехов.