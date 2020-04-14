Из-за возгорания сухой травы в Житомирской области сгорела улица с 27 зданиями. Фото

РепортерUA, фото ГСЧС 14 Апр 2020 - 11:43

В селе Борятин Житомирской области в результате возгорания сухой травы сгорела улица из 27 домов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что пожар возник утром 13 апреля в поле вблизи Борятина. Около 13:20 в результате сильных порывов ветра пожар перешел на населенный пункт.

«Огонь фронтом 500 м мгновенно перекинулся на населенный пункт Борятин и охватил 27 зданий, расположенных на одной улице возле поля. Среди них 16 жилых домов (12 из них пустоты) и 11 хозяйственных построек», - сообщили в ГСЧС.

Пожар был локализован в 14:43, ликвидирован в 20:20. Огнем пройдено 13 га территории.

«Один из спасателей при тушении пожара получил ожоги верхних дыхательных путей и госпитализирован в реанимационное отделение Чудновского больницу», - сообщили спасатели.

Всего при тушении пожара были задействованы 53 человек личного состава ГСЧС, а также 15 единиц пожарной техники. Во время пожара спасены 71 здание - 28 жилых домов и 43 хозяйственных здания. На месте происшествия остается 3 автоцистерны для патрулирования.

 

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