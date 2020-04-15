В Херсонской области из-за закрытия рынков выбросили тонны овощей и фруктов. Фото

В Херсонской области из-за закрытия рынков на улицах образовалась массовая свалка испорченных овощей. Об этом информирует издание Украина молодая.
В селе Великие Копани Херсонской области, где расположен один из крупнейших овощных рынков в Украине, произошел коллапс. Так, больше недели назад местные власти запретили деятельность этой торговой площадки из-за нарушений санитарных норм.
Ожидалось, что когда руководство рынка устранит недостатки, то он продолжит работу. Однако, из-за повторного запрета на такую торговлю из-за эпидемии коронавируса, сотни грузовиков с товаром не смогли попасть на торговые места. Поэтому продавцы решили реализовать овощи, зелень и клубнику вдоль трассы вблизи с закрытым рынком. Колонны продавцов протянулись уже на несколько километров.
Сейчас овощи, которые не успели продать, массово выбрасывают прямо на землю. Таким образом, под селом образовалась стихийная свалка из нереализованной сельхозпродукции: белокочанной и пекинской капусты.
Часть людей вышли на обочину и продают товар на трассе, полиция пытается их штрафовать. Возле рынка стоит много фур из Западной Украины, которые привезли еще неделю назад яблоки, чтобы их здесь реализовать, закупить овощи и везти ее в другие регионы.
При этом неизвестно, как будет решаться вопрос этой массовой свалки. Конкретного решения областных властей пока нет.